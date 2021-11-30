Колишній воротар Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс залишився незадоволений перемогою Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч-2021".

Мессі проти Касільяса та Роналду / фото з відкритих джерел

"Мені все важче вірити в індивідуальні футбольні нагороди. На мою думку, Мессі – один із п'яти найкращих гравців в історії футболу, але настав час навчитися складати список найкращих за підсумками сезону. Інші футболісти ускладнюють це завдання", – написав Касільяс у своєму твіттері.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2021"

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Приз йому вручив Луїс Суарес.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі