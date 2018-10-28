Касільяс у Москві епічно переплутав Локомотиви та отримав запрошення на плов у Ташкент – курйоз дня

Голкіпер Порту Ікер Касільяс неабияк осоромився у соцмережах. Іспанець переплутав московський Локомотив з узбекським та отримав запрошення відвідати нову для себе країну.

Завтра у Москві місцевий Локомотив проведе поєдинок Ліги чемпіонів проти Порту. Голкіпер гостей Ікер Касільяс виклав фото з Красної Площі.

"Після досвіду роботи телеекспертом на Кубку світу я повернувся в це чудове місце, щоб зіграти матч Ліги чемпіонів проти Локомотива", – написав Касільяс у своєму Twitter, помилково затегавши інший Локомотив – з Ташкента.

Барселона без Мессі, а Роналду – на Олд Траффорд: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги чемпіонів

Узбецький клуб з гумором відреагував на помилку Касільяса. "Ікер Касільяс, плов чекає на тебе у Ташкенті. Плов кращий за борщ і наша команда сильніша. Спитай у фанів Галатасарая", – відповів Локомотив у тому ж Twitter.

Plov is waiting for you, @IkerCasillas in Tashkent. Plov is better than borsch and our team more stronger

You can ask about us @GalatasaraySK fans https://t.co/5bIi8hjWWI — PFC Lokomotiv (@LokomotivUzb) 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, матч Локомотив – Порту відбудеться завтра, початок о 20:00. Після двох стартових турів Порту та Шальке Євгена Коноплянки набрали по 4 очки та очолюють групу D. Локомотив наразі не має жодного очка.

Він перевершив Каріуса: голкіпер Македонії привіз у свої ворота три курйозні голи – фейл дня