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Касільяс у Москві епічно переплутав Локомотиви та отримав запрошення на плов у Ташкент – курйоз дня

23 жовтня 19:54 4244 Читать на русском
Касільяс у Москві епічно переплутав Локомотиви та отримав запрошення на плов у Ташкент – курйоз дня
Ікер Касільяс / фото: ФК Порту

Голкіпер Порту Ікер Касільяс неабияк осоромився у соцмережах. Іспанець переплутав московський Локомотив з узбекським та отримав запрошення відвідати нову для себе країну.

Завтра у Москві місцевий Локомотив проведе поєдинок Ліги чемпіонів проти Порту. Голкіпер гостей Ікер Касільяс виклав фото з Красної Площі.

"Після досвіду роботи телеекспертом на Кубку світу я повернувся в це чудове місце, щоб зіграти матч Ліги чемпіонів проти Локомотива", – написав Касільяс у своєму Twitter, помилково затегавши інший Локомотив – з Ташкента.

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Узбецький клуб з гумором відреагував на помилку Касільяса. "Ікер Касільяс, плов чекає на тебе у Ташкенті. Плов кращий за борщ і наша команда сильніша. Спитай у фанів Галатасарая", – відповів Локомотив у тому ж Twitter.

Нагадаємо, матч Локомотив – Порту відбудеться завтра, початок о 20:00. Після двох стартових турів Порту та Шальке Євгена Коноплянки набрали по 4 очки та очолюють групу D. Локомотив наразі не має жодного очка.

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Локомотив Москва - Порту: Середа 24 жовтня 2018

Локомотив Москва
Матч завершено
1 : 3
Порту
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