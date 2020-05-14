Касільяс у "лігві" Барселони нарвався на жорсткий тролінг легенд каталонців

Екс-голкіпер Реала Ікер Касільяс та захисник Барселони Жерар Піке влаштували нову серію взаємних кепкувань один з одного у соцмережах.

Касільяс на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фотографію, де він зображений на переповненому стадіоні Барселони Камп Ноу, супроводивши її підписом: "На добраніч, світе".

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Логічно, що в коментарях дали про себе знати легенди каталонського клубу. Спочатку Карлес Пуйоль відзначив незвичний ракурс фото запитанням: "Ти граєш один?". Але "перцю" допису додав коментар Жерара Піке, який дотепно потролив Ікера: "Скільки разів ти діставав м'яч із сітки воріт на цьому стадіоні... Що за спосіб віддати шану".

Додамо, що за останній час це вже не перший випадок взаємних кепкувань Ікера та Жерара. Нещодавно об'єктом для дискусії стала легендарна поразка Реала в Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу з рахунком 2:6.

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