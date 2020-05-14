toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Касільяс у "лігві" Барселони нарвався на жорсткий тролінг легенд каталонців

12:41 144 Читать на русском
Касільяс у "лігві" Барселони нарвався на жорсткий тролінг легенд каталонців
Пуйоль, Касільяс, Піке / фото із відкритих джерел

Екс-голкіпер Реала Ікер Касільяс та захисник Барселони Жерар Піке влаштували нову серію взаємних кепкувань один з одного у соцмережах.

Касільяс на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фотографію, де він зображений на переповненому стадіоні Барселони Камп Ноу, супроводивши її підписом: "На добраніч, світе".

Піке пригадав знамениту перемогу Барселони над Реалом та нарвався на різку відповідь Касільяса

Логічно, що в коментарях дали про себе знати легенди каталонського клубу. Спочатку Карлес Пуйоль відзначив незвичний ракурс фото запитанням: "Ти граєш один?". Але "перцю" допису додав коментар Жерара Піке, який дотепно потролив Ікера: "Скільки разів ти діставав м'яч із сітки воріт на цьому стадіоні... Що за спосіб віддати шану".

Додамо, що за останній час це вже не перший випадок взаємних кепкувань Ікера та Жерара. Нещодавно об'єктом для дискусії стала легендарна поразка Реала в Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу з рахунком 2:6.

"Люди хапалися за голову, бо вважали мене божевільним": гравець Реала, який змінив долю Агуеро, завершив з футболом у 20

blog_ava
Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього в Динамо
00:45
2847
Теги
Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Жерар Піке Жерар Піке Ікер Касільяс Ікер Касільяс футбольні курйози
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
38
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук