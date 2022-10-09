Колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс вирішив не затягувати свою кар'єру гея.

Легенда "вершкових" видалив твіт, де він нібито зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації.

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"Мій акаунт зламали. На щастя, тепер все гаразд. Приношу вибачення всім моїм підписникам. І, звичайно, ще більше перепрошую всю ЛГБТ-спільноту", – написав Касільяс у новій публікації.

Нагадаємо, в березні минулого року Касільяс розійшовся з дружиною Сарою Карбонеро, з якою жив протягом п'яти років та виховував двох синів. Жінка працювала спортивною журналісткою. Після цього були чутки, що Ікер зустрічається з іспанською моделлю Росіо Осорно.

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