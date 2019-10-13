Касільяс привітав Рамоса, який побив його рекорд у збірній Іспанії

Колишній воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс привітав захисника "Фурії Рохи" Серхіо Рамоса з встановленням нового рекорду за кількістю матчів у футболці національної команди.

"Дорогий Серхіо, вітаю тебе з цим досягненням. Завдяки важким зусиллям, своєму таланту, своєму розуму та своєму професіоналізму ти потрапив туди, куди потрапляють лише обрані.

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Нехай у тебе буде ще багато матчів за збірну Іспанії. Бажаю тобі досягати великих перемог, яких так чекають всі іспанці. Обіймаю. Ми усі пишаємось тобою", – сказав Касільяс у своєму офіційному твіттері.

Нагадаємо, матч проти Норвегії став для Рамоса 168-им за національну команду. Він перевершив попереднє досягнення, яке належало саме Касільясу.

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