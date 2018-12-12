Касільяс повторив неймовірне досягнення Роналду в Лізі чемпіонів

Воротар Порту Ікер Касільяс допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів над Галатасараєм.

Ця перемога стала для 37-річного іспанця 100-ю в рамках головного єврокубка. Касільяс став лише другим гравцем після свого екс-одноклубника в Реалі Кріштіану Роналду, якому підкорилося подібне досягнення, повідомляє Opta.

Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай

Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, другим став Шальке Євгена Коноплянки. Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.