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Касільяс повторив неймовірне досягнення Роналду в Лізі чемпіонів

11 грудня 22:40 536 Читать на русском
Касільяс повторив неймовірне досягнення Роналду в Лізі чемпіонів
Ікер Касільяс / Gatty images

Воротар Порту Ікер Касільяс допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів над Галатасараєм.

Ця перемога стала для 37-річного іспанця 100-ю в рамках головного єврокубка. Касільяс став лише другим гравцем після свого екс-одноклубника в Реалі Кріштіану Роналду, якому підкорилося подібне досягнення, повідомляє Opta.

Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай

Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, другим став Шальке Євгена Коноплянки. Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.

Ліга чемпіонів6 турТюрк Телеком Арена (Стамбул)

Галатасарай - Порту: Вівторок 11 грудня 2018

Галатасарай
Матч завершено
2 : 3
Порту
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