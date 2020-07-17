Касільяс повертається в Реал, – Marca

Екс-голкіпер Реала Ікер Касільяс прийняв рішення повернутись в Мадрид.

Ікер Касільяс отримав посаду у структурі Реала, 39-річний голкіпер стане радником президента мадридців Флорентіно Переса, повідомляє Marca.

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До своїх нових обов'язків легенда "вершкових" приступить вже в серпні. Ікер попрощається з Порту, за який він виступав останні 5 років, першого серпня після фіналу Кубка Португалії проти Бенфіки.

Нагадаємо, Касільяс є вихованцем Реала, воротар зіграв у футболці мадридців більше 700 матчів.

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