Касільяс остаточно розлучився з відомою телеведучою – діти зіркової пари залишись з матір'ю
18:26 - Читать на русском
Легенда Реала Ікер Касільяс офіційно отримав статус холостяка.
Ікер Касільяс та Сара Карбонеро закрили усі бюрократичні питання щодо свого розлучення, повідомляє Daily Mail.
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Екс-голкіпер уже покинув будинок, де проживала сім'я, і знайшов собі нове житло у Мадриді. За спільною домовленістю, двоє синів, яких виховувала зіркова пара, залишись з матір'ю, але Ікер зможе провідувати своїх нащадків, коли йому заманеться. В свою чергу, Касільяс зобов'язався виплачувати аліменти і платити за освіту дітей.
Нагадаємо, Ікер та Сара були однієї з найвідоміших пар серед іспанських селебриті. Вони були разом з 2009 року.
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