"Ми з Сарою дуже пишаємося, що змогли за роки відносин наповнити один одного щастям і любов'ю. Тепер наші відносини підуть в новому напрямку, але ми не будемо повністю зникати з життя один одного, оскільки продовжимо виконувати обов'язки батьків. Ми домовились про розлучення дуже виважено і продовжимо поважати один одного, зберігаючи дружні стосунки.

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Ми ставимо понад усе благополуччя і виховання наших дітей. Ми хочемо, щоб вони росли в здоровій атмосфері", – написав Касільяс в Instagram.

Про стосунки Касільяса з Карбонеро стало відомо влітку 2010 року, коли голкіпер збірної Іспанії виграв чемпіонат світу і поцілував дівчину у прямому ефірі. У 2014-му пара народила першого сина Мартіна та таємно одружилася. Другий син Лукас з'явився на світ у 2016-му, коли Ікер вже захищав кольори Порту.

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