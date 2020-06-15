Касільяс офіційно вибув з боротьби за посаду очільника Федерації футболу Іспанії – легенда пояснив своє рішення

Легендарний екс-голкіпер Реала та збірної Іспанії передумав брати участь у виборах, про що повідомив у спеціальній заяві.

Як відомо, раніше Касільяс, який завершив професіональну кар'єру після проблем із серцем, був налаштований скласти конкуренцію Луїсу Рубіалесу в боротьбі за посаду голови Федерації футболу Іспанії. Втім, знаменитий воротар змінив своє рішення.

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"Я вирішив не балотуватися. Основна причина такого мого рішення – епідеміологічна та соціальна ситуація в Іспанії. Наразі саме здоров'я людей є пріоритетом, а не вибори. Нам потрібно думати, як допомогти гравцям та клубам, які переживають непрості часи.

Зізнаюся, я хотів брати участь у чесних та прозорих виборах. Втім, не цього разу. Але я не зачиняю дверей – можливо, це трапиться в майбутньому. Наразі ж ситуація така, що ми повинні об'єднатися задля подолання всіх проблем", – цитує Касільяса AS.

Вибори президента Федерації футболу Іспанії заплановані на 17 серпня. Вочевидь, чинного голову організації – Луїса Рубіалеса – буде переобрано на безальтернативній основі.

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