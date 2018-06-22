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Касільяс: Нічия у матчі Португалія – Іспанія є справедливим результатом

17 червня 14:55 714 Читать на русском
Касільяс: Нічия у матчі Португалія – Іспанія є справедливим результатом
Ікер Касільяс / Фото AFP

Колишній голкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс поділився враженнями від матчу Португалія – Іспанія (3:3) в рамках ЧС-2018.

"У Роналду потужний удар. Другий момент був дуже швидким, тому м'яч міг змінити траєкторію. Але з третім голом Роналду пощастило. Він був просто приголомшливим. У такій ситуації голкіпер практично безсилий.

Іспанія була хороша, нічия мене не турбує. Поразка – поганий результат, а нічия була справедливою", – цитує Ікера видання A Bola.

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Нагадаємо, центральний матч групи В між Португалією та Іспанією закінчився боєвою нічиєю 3:3. Португальський нападник Кріштіану Роналду оформив хет-трик.

Наступний матч збірна Іспанії проведе 20 червня проти Ірану.

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Іспанія Іспанія Португалія - Іспанія Ікер Касільяс Ікер Касільяс
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