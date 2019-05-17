Касільяс не підтвердив інформацію про завершення кар'єри

Голкіпер Порту Ікер Касільяс спростував чутки про завершення кар'єри та сказав, що повідомить про цю новину самостійно.

"Настане день, коли я піду з футболу. Дозвольте мені самому повідомити вам цю новину, коли прийде час. А поки що все спокійно.

Навас може замінити в Порту Касільяса, який пережив інфаркт

Вчора я пройшов медогляд у доктора Філіпе Маседу. Все йде дуже добре. Це дійсно хороша новина, якою я хочу поділитися", – написав Касільяс у своєму Інстаграмі.

"Мені дуже пощастило", – Ікер Касільяс вперше з'явився на публіці після пережитого інфаркту

Нагадаємо, 1 травня легендарний іспанський голкіпер переніс інфаркт на тренуванні та був госпіталізований. Нещодавно повідомлялось, що воротар завершить кар'єру.