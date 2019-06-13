Касільяс не має наміру завершувати кар'єру

Голкіпер Порту Ікер Касільяс поділився думками щодо можливості повісити бутси на цвях.

"Все як і раніше, крім того, що мені потрібно було консультуватись з лікарем", – написав Касільяс в Twitter, пригадавши свою попередню публікацію, де вказано, що Ікер себе почуває чудово.

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Нагадаємо, першого травня 38-річний воротар був госпіталізований. Лікарі діагностували інфаркт у іспанця, після чого почали з'являтись чутки про завершення кар'єри легендарного голкіпера.

В минулому сезоні чемпіонату Португалії Касільяс провів 31 матч, 18 з яких були "сухими".

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