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Касільяс не має наміру завершувати кар'єру

15:38 360 Читать на русском
Касільяс не має наміру завершувати кар'єру
Ікер Касільяс / Фото RFI

Голкіпер Порту Ікер Касільяс поділився думками щодо можливості повісити бутси на цвях.

"Все як і раніше, крім того, що мені потрібно було консультуватись з лікарем", – написав Касільяс в Twitter, пригадавши свою попередню публікацію, де вказано, що Ікер себе почуває чудово.

Буффон може стати заміною Касільяса в Порту

Нагадаємо, першого травня 38-річний воротар був госпіталізований. Лікарі діагностували інфаркт у іспанця, після чого почали з'являтись чутки про завершення кар'єри легендарного голкіпера.

В минулому сезоні чемпіонату Португалії Касільяс провів 31 матч, 18 з яких були "сухими".

Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів

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Ікер Касільяс Ікер Касільяс Порту Порту Іспанія
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