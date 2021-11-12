"На мою думку, Реал може виграти Лігу чемпіонів. Загалом у турнірі чотири-п'ять фаворитів. Потужно виглядає Баварія – як у домашніх турнірах, так і у ЛЧ. Мадрид зараз робить ставку на молодь", – цитує Касільяса Marca.

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Нагадаємо, після 4-х турів групового етапу Реал поки не гарантував собі вихід у плей-офф, натомість Баварія вже готується до весняної частини турніру.

Ікер Касільяс у своїй кар'єрі тричі ставав тріумфатором Ліги чемпіонів.

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