"Я хотів би, щоб перемогла команда, яка ніколи не мала шансів виграти чемпіонат світу, як Марокко чи Хорватія. Але також є команда з давніми футбольними традиціями, як Аргентина, і Франція – чемпіон світу – має дуже хороше покоління.

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Я сподіваюся, що вони проведуть дуже хороші матчі, і та, яка виграє сім ігор, буде найкращою на турнірі", – цитує Касільяса Diario Sport.

Нагадаємо, що у півфіналах ЧС-2022 зійдуться Хорватія з Аргентиною та Марокко з Францією. Переможці цих пар розіграють у фіналі заповітний трофей.

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