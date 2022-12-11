Касільяс назвав своїх фаворитів на чемпіонаті світу – неочевидний вибір легенди Реала
Колишній воротар Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс поділився думками щодо можливого тріумфатора на ЧС-2022.
"Я хотів би, щоб перемогла команда, яка ніколи не мала шансів виграти чемпіонат світу, як Марокко чи Хорватія. Але також є команда з давніми футбольними традиціями, як Аргентина, і Франція – чемпіон світу – має дуже хороше покоління.
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Я сподіваюся, що вони проведуть дуже хороші матчі, і та, яка виграє сім ігор, буде найкращою на турнірі", – цитує Касільяса Diario Sport.
Нагадаємо, що у півфіналах ЧС-2022 зійдуться Хорватія з Аргентиною та Марокко з Францією. Переможці цих пар розіграють у фіналі заповітний трофей.
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