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Касільяс може продовжити кар'єру в МЛС

18:04 189 Читать на русском
Касільяс може продовжити кар'єру в МЛС
Ікер Касільяс / фото із соцмереж

Чикаго Файр зацікавлений у послугах 37-річного голкіпера.

Воротар Порту Ікер Касільяс незабаром може покинути португальський клуб. Причина – непорозуміння з наставником Порту Сержіу Консейсау, повідомляє Diario.

Касільяс прокоментував вимогу вболівальників повернути його у збірну Іспанії

Іспанець розглядає варіант з продовженням виступів у США. Зокрема, на Ікера претендує Чикаго Файр.

Зазначимо, контракт іспанця з Порту чинний до літа 2019 року. У складі "драконів" Касільяс встиг стати чемпіоном Португалії.

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Трансфери Чикаго Файр Чикаго Файр МЛС Португалія Португалія Ікер Касільяс Ікер Касільяс Світ
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