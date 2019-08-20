Касільяс може повернутись на поле після інфаркту в грудні – на голкіпера чекає низка медобстежень

Воротар Порту Ікер Касільяс все ще може повернутись на футбольне поле.

Голкіпер Порту Ікер Касільяс у грудні пройде низку медичних та фізичних тестів, аби зрозуміти, чи зможе повернутись на поле після інфаркту, повідомляє A Bola.

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Нагадаємо, іспанський воротар пережив інфаркт наприкінці квітня цього року. На початку липня Касільяс повернувся до тренувань, проте про вихід на футбольне поле наразі мова не йде.

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Нещодавно повідомлялось, що Касільяс не гратиме за Порту у сезоні 2019/20, адже 38-річний футболіст отримав керівну посаду в клубі.