Зірки з літа 2020 року живуть окремо і незабаром повинні офіційно розлучитися, інформує Lecturas.

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Про стосунки Касільяса з Карбонеро стало відомо влітку 2010 року, коли голкіпер збірної Іспанії виграв чемпіонат світу і поцілував дівчину у прямому ефірі. У 2014-му пара народила першого сина Мартіна та таємно одружилася. Другий син Лукас з'явився на світ у 2016-му, коли Ікер вже захищав кольори Порту. Карбонеро жила разом з чоловіком у сусідній країні, присвятивши себе сім'ї.

Останні роки перетворилися для зірок на справжній жах. У травні 2019-го Касільяс пережив інфаркт на тренуванні Порту, а незабаром стало відомо про страшну хворобу Сари – рак матки. Пара всіляко підтримувала одне-одного, але поступово емоції почали згасати. 39-річний Касільяс та 37-річна Карбонеро перетиналися виключно на зустрічах зі спільними друзями, а тепер наважилися позбавити себе шлюбних формальностей.

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