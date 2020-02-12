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Касільяс балотуватиметься на посаду президента Федерації футболу Іспанії

10:18 191 Читать на русском
Касільяс балотуватиметься на посаду президента Федерації футболу Іспанії
Ікер Касільяс / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер мадридського Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс вирішив спробувати себе у ролі футбольного чиновника.

Іспанський голкіпер португальського Порту Ікер Касільяс прийняв рішення висунути свою кандидатуру на виборах президента Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF), повідомляє видання Cadena SER.

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Екс-капітан збірної Іспанії вже провів зустріч з колишніми товаришами по команді Карлесом Пуйолем і Андресом Іньєстою, аби заручитися їхньою підтримкою в майбутній боротьбі з нинішнім главою федерації Луїсом Рубіалесом.

Видання зазначає, що відносини між Ікером та Луїсом – не найкращі і чинний президент Федерації Рубіалес всерйоз стурбований кандидатурою свого конкурента, адже розуміє, що в його особі він отримає дуже солідного суперника перед виборами. Саме голосування заплановано на осінь 2020 року.

Нагадаємо, що 38-річний Касільяс у поточному сезоні жодного разу не виходив на поле – у травні минулого року він переніс інфаркт. Екс-голкіпер Реала поки не прийняв остаточного рішення з приводу завершення кар'єри.

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Теги
Ікер Касільяс Ікер Касільяс Порту Порту Іспанія Луїс Рубіалес
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