Касільяс 20 років тому дебютував у професіональному футболі

12 вересня – знаменна дата для Ікера Касільяса. Саме цього дня видатний голкіпер провів перший офіційний матч у професіональній кар'єрі.

12 вересня 1999 року Ікер Касільяс провів перший офіційний матч за Реал. 18-річний воротар зіграв у поєдинку проти Атлетіка на Сан-Мамесі (2:2). Всього ж у складі мадридців Касільяс провів 725 матчів, виграв Лігу чемпіонів, Прімеру та Кубок Іспанії, після чого у 2015 році перейшов у Порту.

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"12 вересня – особлива дата для мене. День, коли мені пощастило дебютувати як професіонал у великій команді. Минуло 20 років – ні більше, ні менше. Нехай ще багато пройде", – написав Касільяс у Twitter.

До слова, кілька місяців тому Касільяс переніс інфаркт, але може продовжити кар'єру.