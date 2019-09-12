toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ДИНАМО ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Касільяс 20 років тому дебютував у професіональному футболі

15:27 425 Читать на русском
Касільяс 20 років тому дебютував у професіональному футболі
Ікер Касільяс / ФК Порту

12 вересня – знаменна дата для Ікера Касільяса. Саме цього дня видатний голкіпер провів перший офіційний матч у професіональній кар'єрі.

12 вересня 1999 року Ікер Касільяс провів перший офіційний матч за Реал. 18-річний воротар зіграв у поєдинку проти Атлетіка на Сан-Мамесі (2:2). Всього ж у складі мадридців Касільяс провів 725 матчів, виграв Лігу чемпіонів, Прімеру та Кубок Іспанії, після чого у 2015 році перейшов у Порту.

У дружини Касільяса виявили рак – голкіпер нещодавно пережив інфаркт

"12 вересня – особлива дата для мене. День, коли мені пощастило дебютувати як професіонал у великій команді. Минуло 20 років – ні більше, ні менше. Нехай ще багато пройде", – написав Касільяс у Twitter.

До слова, кілька місяців тому Касільяс переніс інфаркт, але може продовжити кар'єру.

blog_ava
Маріуполь – Динамо: став відомий час початку перенесеного матчу
06:30
2768
Теги
Відеоновини Ретро Ікер Касільяс Ікер Касільяс Реал Мадрид Реал Мадрид Порту Порту Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
2
год
:
38
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук