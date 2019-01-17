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Касілья став гравцем Лідса

13:26 726 Читать на русском
Касілья став гравцем Лідса
Кіко Касілья / Фото: соцмережі

Іспанський голкіпер Кіко Касілья продовжить кар'єру в Англії.

Реал погодився на перехід голкіпера Кіко Касільї у Лідс, повідомляє офіційний сайт клубу.

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32-річний вихованець клубної академії так і не зміг скласти конкуренції Куртуа та Навасу, тому вирішив продовжити кар'єру в Англії.

Після 27 турів Чемпіоншипу Лідс має в активі 54 очки та очолює турнірну таблицю. Від найближчого переслідувача нову команду Касільї відділяє 4 пункти.

Раніше повідомлялося, що Реал через відхід Касільї хоче повенути Луніна з оренди.

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