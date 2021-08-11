Виявляється, у Португалії не знають в обличчя своїх тренерів.

Напередодні колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру офіційно знайшов нове місце роботи. Ця подія спровокувала курйоз на батьківщині португальця.

Каштру після Шахтаря очолив катарський гранд

Тамтешнє видання Оbservador, анонсуючи переїзд Каштру в катарський клуб, проілюструвало відповідну новину фото чинного наставника "гірників" – Роберто Де Дзербі. На момент публікації цієї новини, а це ось уже 16 годин, португальці так і не змінили світлину.

Нагадаємо, Луїш Каштру покинув Шахтар по завершенні минулого сезону. За два роки в Україні фахівець зумів лише одного разу зробити "гірників" чемпіонами, а також двічі перемагав Реал у Лізі чемпіонів та діставався до півфіналу Ліги Європи.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів