"Ми підходили до суперника дуже серйозно. Чудово знали, що наш опонент перебуває на першому місці в Першій лізі. Ми знали про властивості супротивника. Готувалися до цього матчу, як геть до всіх – Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Прем'єр-ліги.

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Ми знали, що суперник намагається виходити в атаки через свого нападника, знали, як діють крайні захисники, як грають центральні захисники, як діють геть усі сектори цієї команди. Розбирали дуже глибоко. Ми знали, що після жорсткого пресингу вибивали вперед на нападника, знали, що нам потрібно буде використовувати наших крайніх захисників і вінгерів, аби розкрити оборону супротивника.

Ми переглянули все та були підготовленими до матчу. Проте водночас дуже часто, навіть із тим же тренером, із тими ж гравцями, що минулого року, все відбувається геть не так, як ми того очікуємо або як ми гадаємо. Нас здивувало, що ми не змогли пройти. Так, складного суперника, але також сьогодні було дуже складним і поле", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Шахтар поступився першоліговому Агробізнесу в овертаймі 1/4 фіналу Кубка України. В основний час Алан Патрік не реалізував одинадцятиметровий.

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