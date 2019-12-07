Каштру зізнався, що склад Шахтаря на вирішальний матч Ліги чемпіонів відомий на 75 відсотків

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру після перемоги над Олімпіком (3:0) заявив, що лише зараз "гірники" почнуть думати про Аталанту.

"До матчу ще є кілька днів. Життя тренера навчило мене концентруватися тільки на найближчому поєдинку. Ми були повністю сфокусовані на грі з Олімпіком. Приїхали сюди після того, як в Маріуполі не досягли потрібного результату.

Каштру: Тепер тільки Аталанта буде в думках Шахтаря

З сьогоднішнього вечора перемикається на Лігу чемпіонів. Важливо проаналізувати нашу першу зустріч в Італії. Зараз суперник грає трохи по-іншому, тому є кілька окремих факторів, виходячи з яких, а також з нашої стратегії, виберемо стартовий склад. Хоча, зрозуміло, він буде приблизно тим же, яким ми зазвичай виступаємо, плюс-мінус два-три футболісти. На 75 відсотків команда буде без змін", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 11 грудня. Перемога у цьому матчі гарантує підопічним Каштру вихід у плей-офф.

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