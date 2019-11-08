Каштру зізнався про втому гравців Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про фізичний стан команди після матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (3:3).

"Це абсолютно нормально, що деякі наші футболісти трохи більше втомлені, ніж інші. Ми повинні розглядати все справедливо. Є хлопці, які грали в чемпіонаті, ЛЧ, Кубку України і в національних збірних.

Динамо Загреб – Шахтар: Марлос отримав першу червону картку за "гірників" – відео епізоду

Марлос трохи втомився від всіх цих змагань, але він дуже багато дав нам в цьому сезоні, а в минулому досить довгий час був травмований. Всі ми повинні поважати гравців за те, що вони роблять", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 10 очок.

"Гол Мораєса став переломним": чому Коноплянки бракувало, Марлос заслужив вилучення, а Пятов не зрозумів, як пропустив