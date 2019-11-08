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Каштру зізнався про втому гравців Шахтаря

12:38 759 Читать на русском
Каштру зізнався про втому гравців Шахтаря
Марлос / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про фізичний стан команди після матчу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (3:3).

25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
 
Алан Патрік 13’
Марлос 79’
Жуніор Мораєс 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
90+3’ Жуніор Мораєс
90+8’ Тете

"Це абсолютно нормально, що деякі наші футболісти трохи більше втомлені, ніж інші. Ми повинні розглядати все справедливо. Є хлопці, які грали в чемпіонаті, ЛЧ, Кубку України і в національних збірних.

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Марлос трохи втомився від всіх цих змагань, але він дуже багато дав нам в цьому сезоні, а в минулому досить довгий час був травмований. Всі ми повинні поважати гравців за те, що вони роблять", – цитує Каштру офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 10 очок.

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Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар Шахтар Динамо Загреб - Шахтар Марлос Марлос
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