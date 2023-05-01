Наставник Ботафого Луїш Каштру відзначився неординарною поведінкою під час гри чемпіонату Бразилії.

Ботафого у результативному поєдинку переграв Фламенго (3:2), а в одному з епізодів отримав вилучення наставник команди Луїш Каштру.

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Причиною став його конфлікт з арбітринею поєдинку. Під час заміни екс-тренер Шахтаря зірвався та почав кричати щось судді, дуже активно жестикулюючи. Рефері показала Каштру жовту картку, але той не заспокоївся, тож арбітриня справедливо вилучила наставника.

До слова, португальський наставник очолив Ботафого в березні 2022 року. У Шахтарі Каштру пропрацював з липня 2019-го по травень 2021-го.

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