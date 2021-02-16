"Після європейської кампанії минулого сезону залишився кисло-солодкий післясмак. З одного боку, було приємно вийти в півфінал Ліги Європи, з іншого – було погано, що ми не вийшли у фінал. Ми живемо між цими двома почуттями.

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Наші цілі зрозумілі, принаймні, в нашій голові. Як тренери, ми ставимо цілі та завдання, але не завжди знаємо, як їх досягти. Що ми хочемо? Вийти в наступний раунд, перемігши Маккабі. Я ніколи не грав проти ізраїльських клубів, але знаю, що у них є хороші гравці – я бачив це, наприклад, в Лізі націй. Нещодавно у нас був досвід проти Реала, коли ми відчули, що вони не сприймають нас так серйозно, і ми перемогли. Я вважаю, що ми повинні дуже серйозно ставитися до наших суперників, щоб здолати Маккабі", – наводить слова Каштру офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/16 фіналу ЛЄ Маккабі Тель-Авів – Шахтар відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь запланований на 25 лютого.

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