Каштру: Я завжди готовий піти з Шахтаря у разі потреби

У четвер, після тренування команди в Німеччині, відповідаючи на запитання про те, чиї привітання були найприємнішими для Каштру після виходу у півфінал, португалець не назвав конкретних людей, але пояснив свій підхід до сприйняття перемог та поразок.

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"В кінці роботи після матчу важливо, що відчуває наша совість. Після кожного поєдинку я намагаюся проаналізувати те, що відбулося, і моя совість каже мені, можна мене вітати чи ні. Це – найголовніше. Друге, не менш важливе у нашій роботі, відчувати людей щасливими навколо себе. Для цього ми працюємо. Важливо, щоб були щасливі керівництво клубу, його працівники і наші вболівальники. І коли я це бачу, то мені дуже приємно.

Звичайно, після перемог приходить набагато більше повідомлень, ніж після поразок. Найчастіше у футболі буває таке, що після поразок нас підтримують лише найближчі люди. А у перемогах "бере участь" набагато більше людей. Поразка, зазвичай, лише моя, лише тренера. І саме ми беремо на себе всю відповідальність за поразку. Але я позитивно сприймаю ці правила. Мені подобається брати на себе відповідальність за не найкращі моменти в моїй кар'єрі та моїх клубів. І всі це знають. Я – тренер, який відповідає за все. І я завжди готовий піти з клубу у разі потреби.

Звичайно, в моменти перемог лунає багато привітань з різних боків. Більш важливими, очевидно, є люди, які займають особливе місце в нашому житті. Це завжди розчулює. Ці люди знають, наскільки вони важливі в моєму житті", – зазначив Каштру під час спілкування з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, португальський фахівець очолює Шахтар з червня 2019. У минулому сезоні під його керівництво "гірники" завоювали чемпіонство УПЛ, а вже 17 серпня відбудеться чвертьфінальний поєдинок ЛЄ Інтер – Шахтар. Початок – о 22:00 за Києвом.

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