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Каштру: Я ніколи не буду карати гравців Шахтаря за якісь індивідуальні, технічні помилки

08:25 164 Читать на русском
Каштру: Я ніколи не буду карати гравців Шахтаря за якісь індивідуальні, технічні помилки
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після матчу 4-го туру УПЛ проти Львова.

 
Дентінью 31’
Марлос 37’
31’ Дентінью
37’ Марлос

"Два різних тайми. У першому ми контролювали гру абсолютно у всьому, був величезний обсяг роботи в атаці, створили багато гольових моментів. До 20-ї хвилини у нас було вже чотири гольових можливості, реалізувати які не вийшло. Але до кінця першого тайму ми змогли забити два м'ячі.

Львів – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Абсолютно заслужений результат до перерви: команда показала себе відмінно. У другій половині зустрічі багато чого сталося. Дві досить складних травми Дентінью і Піхальонка, а також пенальті, який, на жаль, не вдалося забити, дещо вплинули на стабільність нашої гри. Однак навіть в ці складні моменти Шахтар продовжував контролювати перебіг матчу, не дозволяючи Львову створювати гольові шанси.

Хто був на стадіоні уважний, той бачив, що Піхальонок розминався і до того моменту вже стояв біля лінії поля. Він був готовий вийти ще до пенальті. Тобто заміна була запланована заздалегідь і ніяк не пов'язана з нереалізованим 11-метровим.

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Я ніколи не буду карати своїх гравців за якісь індивідуальні, технічні помилки, тому що це безглуздо. Інакше тиск на кожного футболіста був би дуже великим. Так ніколи не було і не буде. На жаль, ми не забили цей пенальті, але нічого страшного", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Львів - Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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