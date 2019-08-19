Каштру: Я ніколи не буду карати гравців Шахтаря за якісь індивідуальні, технічні помилки

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після матчу 4-го туру УПЛ проти Львова.

"Два різних тайми. У першому ми контролювали гру абсолютно у всьому, був величезний обсяг роботи в атаці, створили багато гольових моментів. До 20-ї хвилини у нас було вже чотири гольових можливості, реалізувати які не вийшло. Але до кінця першого тайму ми змогли забити два м'ячі.

Львів – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Абсолютно заслужений результат до перерви: команда показала себе відмінно. У другій половині зустрічі багато чого сталося. Дві досить складних травми Дентінью і Піхальонка, а також пенальті, який, на жаль, не вдалося забити, дещо вплинули на стабільність нашої гри. Однак навіть в ці складні моменти Шахтар продовжував контролювати перебіг матчу, не дозволяючи Львову створювати гольові шанси.

Хто був на стадіоні уважний, той бачив, що Піхальонок розминався і до того моменту вже стояв біля лінії поля. Він був готовий вийти ще до пенальті. Тобто заміна була запланована заздалегідь і ніяк не пов'язана з нереалізованим 11-метровим.

Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок

Я ніколи не буду карати своїх гравців за якісь індивідуальні, технічні помилки, тому що це безглуздо. Інакше тиск на кожного футболіста був би дуже великим. Так ніколи не було і не буде. На жаль, ми не забили цей пенальті, але нічого страшного", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.