"Команда в другому таймі показала характер, гналася за бажаним результатом. Не завжди це робила дуже добре. Але ми поступалися після поганого першого тайму. Ми добре почали матч, забили. А потім через помилки в першому таймі дозволили Десні отримати перевагу. Складний момент для команди. Команда зв'язала минулий сезон з нинішнім. Через три дні після півфіналу Ліги Європи команда вже грала в чемпіонаті.

Порятунок "гірників" у відеоогляді матчу Десна – Шахтар – 2:2

Два кандидати на титул, Динамо і ми, сьогодні зіграли внічию. Чемпіонат буде конкурентоспроможним, складним. Календар зробить його ще складніше. Крім трьох матчів збірних, після повернення за два тижні у нас буде цілих 5 матчів. Не знаю, як описати такий чемпіонат, але це те, до чого ми не так звикли. Але нам доведеться звикнути. Незважаючи на характер, з нашого боку був поганий футбол сьогодні.

Зараз просто катастрофічний момент. Другий гол Десни – суперник забив, обійшовши трьох наших футболістів. Ми переживаємо не найкращий момент в обороні. Я беру на себе цю відповідальність. Всі знають, що тренер бере на себе всю відповідальність, коли відбувається таке.

Але ми зробили помилки, які не повинні здійснювати, нетипові для нас. Ми буквально дали супернику можливості забивати. Це не ми. Ми це відпрацьовували. Думав, що ми будемо краще в цьому. Ми ризикували всім. Характер команди міг привести нас до перемоги. Але ми не кращим чином домоглися цієї нічиєї. У другому таймі було багато бажання, але мало якості", – поділився Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Десна втратила перемогу над Шахтарем – Тете врятував дуже слабкий матч "гірників"