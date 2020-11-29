"Складно передбачити, в якому Реал буде стані, команди грають кожні три дні, тому неясно, хто буде в розпорядженні тренера з точки зору фізичної готовності.

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Група, в якій ми виступаємо, дуже складна. Але ми не перестаємо вірити в успіх, і багато щодо виходу з групи буде вирішено в матчі з Реалом. Перед нами складне завдання, але ми віримо в себе.

Ми завжди хочемо дивувати своєю стратегією, хочемо, щоб наші рішення створювали проблеми Реалу і вели нас до успіху. Ми будемо грати не так, як в Мадриді, будуть деякі зміни, які все ж будуть націлені на перемогу в матчі.

У цій групі шанси як і раніше є у всіх команд, думаю, все вирішиться в останньому турі. Але якщо Реал виграє, то вийде в плей-офф, а ми будемо боротися за місце в Лізі Європи.

Ми дійсно вважаємо, що нам під силу знову обіграти Реал. Часу на відновлення мало, але ми дивимося на свої результати і розуміємо, що завжди здатні зробити щось, що приведе нас до успіху", – цитує Каштру Marca.

Нагадаємо, в Мадриді "гірники" сенсаційно перемогли Реал (3:2). Матч-відповідь відбудеться першого грудня.

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