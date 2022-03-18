Фінал Кубка Еміра виявився для португальця прощальною нотою у роботі з катарським Аль-Духайлем.

Помер колишній гравець і тренер Шахтаря Бахарєв, який працював з дітьми в окупованому Донецьку

Каштру домовився про достроковий розрив контракту і вже готується очолити Ботафого. Команда гідно провела екс-наставника Шахтаря. Аль-Духайль розтрощив Аль-Гарафу з рахунком 5:1, завоювавши четвертий Кубок Еміра у своїй історії. Чемпіонат "червоні лицарі" завершили на другій сходинці з відставанням у 15 очок від колишнього клубу Хаві – Аль-Садда.

Додамо, що для Каштру це лише другий трофей у кар'єрі тренера після "золота" чемпіонату України 2019/20 з Шахтарем.

"Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт