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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА U-19 - ШАХТАР U-19

Каштру відповів на головні питання перед матчем проти Аталанти – підготовка до італійців, стрес і Коваленко в старті

19:50 110 Читать на русском
Каштру відповів на головні питання перед матчем проти Аталанти – підготовка до італійців, стрес і Коваленко в старті
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився останньою інформацією щодо стану своєї команди за кілька хвилин до початку гри проти Аталанти у другому турі Ліги чемпіонів.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс

"Вибір на користь Коваленка? Аталанта – зовсім не така команда, як Манчестер Сіті, у неї зовсім інша динаміка, до того ж схема в три захисники. В їхній середній лінії достатньо гравців високого рівня. Ми повинні бути дуже обережними в центрі, саме тому з'явився Коваленко. Він буде грати не лише під нападниками, а часто зміщатиметься на позицію інсайда.

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Я вірю в своїх гравців, вони щодня чудово показують себе. Атмосфера справді чудова, ми впевнені в собі, кожен розуміє, наскільки важливий цей матч. Підійдемо до гри з максимальною серйозністю і бажанням перемогти. Ми спробуємо нівелювати козирі Аталанти. Вони грають дуже широко, віддають м'яч на фланг, а потім швидко повертають в центр, де забігають Сапата, Гомес, Ілічіч. Вони не грають через подачі, а стараються зайти через центральну вісь нашої команди.

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У нашій професії завжди важливо бути відповідальним, і сьогодні це відчуття мене не покине. Це абсолютно нормальний стрес для того, хто живе життям тренера. Воно дуже комплексне, і лише той, хто переживав подібне, зрозуміє мене. Це момент величезного напруження і стресу, він присутній упродовж всієї кар'єри і сьогодні зокрема", – сказав Каштру в ефірі Футбол 1.

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта - Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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