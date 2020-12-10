"Шахтар міг продовжити виступ у Лізі чемпіонів, якби правильно і вміло розпорядився контратаками. Були моменти забити хоча б один м'яч. Десь з 60-ї хвилини Інтер розкрився, дав простір для швидких гравців Шахтаря. Але з іншого боку, могли точно так само пропустити, і вже б не говорили ні про яку Лігу Європи. Тому все закономірно, рахунок відповідає рівню команд.

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Можна відзначити два моменти. Перший, коли на самому початку матчу Інтер мав гольовий шанс забити, м'яч влучив у поперечину. Другий, вже на 55-й хвилині – прекрасний сейв Трубіна, який потягнув м'яч з "дев'ятки". Спочатку на нашому боці був футбольний фарт, без якого нічого виграти неможливо, а потім воротар показав свою вже зрілу майстерність. Адже гра йшла до вирішального гола. Якби першим забив Шахтар – він би виграв, якби забив Інтер – то "гірники" не відігралися б.

"Помаранчево-чорні" витримали тиск, навантаження, тільки шкода, що хороші контратаки не знайшли свого логічного завершення. Не було завершального удару, а також завершального прострілу або останнього пасу. Не вистачило останнього штриха. Може, позначилася відсутність Мораєса, який вміє поставити крапку в комбінації. І це – мінус для Шахтаря.

Потрібно відзначити, що Каштру вчить Шахтар грати на результат, за який у футболі нічого важливішого немає. Можна грати красиво, але якщо немає результату, то вся робота зійде на нуль. Результат – це підсумок і кінцевий пункт роботи будь-якого тренера і команди. Не потрібно грати весь час в атакувальний футбол – необхідно знайти баланс і, коли потрібно, зіграти раціонально. Якщо суперник сильний, то застосувати тактику, що дозволяє в першу чергу в обороні зіграти на нуль, і шукати шанс у контрвипадах. Це ми і побачили в матчах з Реалом та Інтером, де отримали результат. А ось з Борусією побігли атакувати, як підсумок – повна корзина.

Потрібно було зробити висновки? Луїш Каштру зробив. І це був правильний підхід. Тепер Шахтар має на озброєнні кілька тактик ведення гри: як грати при значній перевазі, на контратаках, комбінований метод і нарешті, якщо необхідно, зіграти закрито в обороні. І це чудово!" – сказав Грачов у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф Ліги чемпіонів, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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