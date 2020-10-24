"Ми домінували протягом усього матчу. Особливо у перші 75 хвилин наша команда виглядала чудово. Останні 15 хвилин грали більше серцем, ніж головою.

Шахтар – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але в перші 75 хвилин показали дуже хорошу гру. Проводили атаки через фланги, через середину. Завжди вдавалося розкривати зони в обороні суперника. Відмінно виконували високий пресинг. Це давало нам надію, що ми зможемо перемогти. На жаль, так не сталося. Але матч з Реалом ніяк не пов'язаний з сьогоднішньою зустріччю. Ми завжди налаштовуємося тільки на сьогодення і концентруємося на майбутньому.

Чому поставив той же склад, що й з Реалом? Всі хлопці виявилися в хороших фізичних кондиціях. Вони встигли відновитися після минулого матчу, так що ми вирішили не змінювати склад, який приніс результат у матчі з "вершковими".

Звичайно, ми розуміли, що деякі гравці в певний момент будуть відчувати втому. Дентінью, Соломон, Корнієнко, Маркос Антоніо почали відчувати деякі складності. Нам потрібно було освіжити команду. Але до цього команда показувала дуже якісний футбол. Була чудова енергія на полі. Команда виконала практично все, що ми запланували. Лише в останні 15 хвилин розпочався певний хаос. Ми домінували, але не грали добре", – сказав Каштру у післяматчевому коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар пропустив першим на початку матчу, однак ще до перерви зумів відігратись. Після відпочинку полтавці залишились у меншості, однак "гірники" не змогли реалізувати чисельну більшість. Як наслідок, Ворскла з 15 пунктами очолила турнірну таблицю, Шахтар – з 13 балами третій.

Ворскла втримала нічию з Шахтарем та стала лідером УПЛ – помилка чемпіонів світу коштувала "гірникам" перемоги