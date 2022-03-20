На Близькому Сході боси Аль-Духайля знайшли наступника для Луїша Каштру.

Новим головним тренером Аль-Духайля стане Ернан Креспо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони вже узгодили умови співпраці, незабаром про все оголосять офіційно.

Каштру офіційно покинув Аль-Духайль

Креспо підпише контракт на один рік і замінить в клубі Луїша Каштру. Колишній наставник Шахтаря покинув Катар заради роботи в Бразилії. Аль-Духайль завершив чемпіонат на другому місці.

Ернан Креспо відомий виступами за Парму, Лаціо, Челсі та міланські гранди. За 64 матчі у збірній Аргентини він забив 35 голів. Останнім місцем роботи Ернана був бразильський Сан-Паулу.

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