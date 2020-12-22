"Бажаю вам щасливого Різдва! А також міцного здоров’я, миру й любові. Бажаю всім родинам знову посміхатися та щоби солідарність стала найважливішою цінністю", – підписав святкову світлину Каштру у своєму Instagram.

Каштру озвучив завдання Шахтаря на зимових зборах – у наставника "гірників" амбітні плани на другу частину сезону

Нагадаємо, "гірники" закінчили першу половину сезону на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Окрім того, "помаранчево-чорні" вийшли з групи Ліги чемпіонів у Лігу Європи, де в 1/16 фіналу турніру поміряються силами з Маккабі Тель-Авів.

Алан Патрік – топ-5 Європи за грою в пас і має наступника в Шахтарі, Мудрик і Тете – найкращі дриблери-тінейджери