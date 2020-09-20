"У грі було два геть різні тайми. У першому Зорі було значно більше, ніж Шахтаря – суперник завдав 10 ударів по наших воротах. У другому було значно більше Шахтаря, а в суперників лише три удари. Чому так?

Гольова феєрія та суперечливий пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

Ми були дуже розтягнутими в першому таймі. Хотіли пресингувати високо – не виходило, тому що команда грала недостатньо щільно, була чимала відстань між лініями півзахисту й захисту. Зоря відряджала туди своїх двох нападників і таким чином розкривала нашу оборону. М’яч дуже часто проходив як з подач, так і після пасів півзахисників.

У другому таймі ми змогли скорегувати ці помилки, забирали м’яч, забирали простір і були значно ближчими до перемоги. На жаль, сьогодні не вдалося виграти. У першому таймі була поразка 1:2, у другому таймі – перемога 1:0. Фінальний результат – 2:2. Однак, повторюся, загалом за грою було два геть різні тайми. У першому Зоря заслуговувала на перемогу, у другому – ми. До речі, наприкінці першого тайму, останні 10 хвилин, домінував Шахтар. Ми були гарними в грі 55 хвилин і дуже погано себе проявили протягом решти 35 хвилин", – цитує слова Луїша Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Зоря та Шахтар у принциповому поєдинку 3-го туру УПЛ розписали гольову нічию 2:2.

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті