"Ми прекрасно розуміли, що Реал буде грати лише на перемогу. На старті нам вдалося зупинити суперника на флангах і при грі в штрафному. Розуміли, що програвати не можна, інакше буде важко на щось розраховувати. У першому таймі ми грали не так, як хотілося, були помилки.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів

Корективи в перерві принесли результат. Створили моменти, забили свої голи і не дали це зробити супернику. Проти Борусії М у нас нічого не вийшло, тому що вони були кращими за нас, але ось з Реалом ми були кращими.

У двох матчах проти Реала ми були кращими в трьох таймах – в першому і другому на виїзді і другому таймі вдома. Хлопці багато працюють, жертвують собою. Фантастичні гравці.

Таблиця? Не хочу думати про Лігу чемпіонів зараз, на кілька днів залишу думки про єврокубки. Думаю вже про матч УПЛ", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

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