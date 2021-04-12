"Обидві команди – фаворити. В останніх матчах Київ стабільний, а від Шахтаря не знаєш, чого очікувати. По грі Динамо видно, що Луческу вселив велику впевненість, в першу чергу, в президента клубу. Тому що те, що відбувалося в минулому році, -23 очка, це просто катастрофа.

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Луческу прийшов і змінив усе. Він вселив впевненість, вони знають, що роблять на полі. При Михайличенку Родрігес був засмучений, а зараз він виходить і забиває в трьох матчах поспіль, приносить 9 очок. Це показує те, що тренер може з ним поговорити, переконати. Каштру цього не може", – резюмував Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться 17 квітня. Наразі донеччани відстають від конкурента на 7 очок.

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