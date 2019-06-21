Каштру прокоментував війну на сході України

Новий головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зазначив, що у світі знають про те, що відбувається на сході України, і сподівається, що війна закінчиться і настане мир.

"Дуже важко говорити на цю тему. Ми знаємо, світ знає, що відбувається. Я не буду висловлювати жодної думки. Те, що я можу сказати, я, як брат, син, батько сподіваюся, що буде мир, щоб це закінчилося.

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Головне, щоб люди були щасливими. У всіх нас є певний обов'язок працювати в цьому світі на те, щоб наші діти в майбутньому були щасливими.

Я дивлюся з великим сумом на стадіон, який у нас є в Донецьку, і ми не можемо там грати. І ми не можемо мати поруч усіх тих, хто дійсно любить нас. Але таке життя і такі реалії.

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Ми будемо намагатися радувати чим можемо тих, хто нас любить. Я думаю, що навіть ті, хто далеко від нас, відчуватимуть, що ми намагатимемося зробити все для них, адміністрація Шахтаря, президент Шахтаря. Я думаю, що усі прагнуть зробити вболівальників клубу щасливими", – сказав він на прес-конференції у п'ятницю в Києві, де був представлений у статусі наставника "гірників".