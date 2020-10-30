"З молодими футболістами ми повинні бути дуже обережні. Багато з хлопців ще переживають процес зростання, і нам слід вибирати правильний час, коли випускати їх на поле, багато підтримувати і давати розуміти, що ще нічого не зароблено, що їм належить дуже складний і довгий шлях. У цій перспективі я на них і дивлюся.

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Хлопці завжди додають і ростуть, досягають певного рівня. Якщо говорити про Судакова і В'юнника (авторів гола та асисту відповідно. – прим.), сьогодні вони провели більше ігрового часу, ніж зазвичай. Сподіваюся, вони зможуть закріпити свою гру і місце в команді. Вітаю їх і всю команду.

У суперника є кілька наших футболістів – тих, хто не може грати з Шахтарем. І, звичайно, це принесло їм певні проблеми. Але це – правило, а правила повинні виконуватися. Так відбувається і з іншими клубами, в інших країнах. Нам вдалося добре зіграти. Опонент також дуже багато попрацював, намагався гнатися за результатом, але ми провели кращу гру, ніж суперник", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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