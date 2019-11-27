Каштру: Соломон взагалі не повинен був грати з Манчестер Сіті

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відзначив гравців, які вийшли на заміну у гостьовому матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1).

"Соломон взагалі не повинен був грати: він отримав травму три тижні тому в одному з виїзних матчів. Був дозвіл медичного департаменту, що Манор може провести тільки 20-25 хвилин, тобто ми не збиралися випускати його в стартовому складі.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але я вважаю за краще говорити про продуктивність не окремих футболістів, а команди. З точки зору колективної роботи хлопці прекрасно себе показали, і в моменті з голом все було відмінно розіграно. Ми можемо сказати і про Сікана, і про Маркоса Антоніо – вони вийшли і допомогли. І все ж я хочу говорити про команду в цілому.

Важливо, щоб всі хлопці прогресували, з кожним роком ставали кращими. Кар'єра гравця триває не рік і не два, це досить довгий шлях, і дуже важливо вибирати оптимальні моменти, надаючи футболістам можливості. У нас кожен багато працює і заробляє свій час", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі гол у складі команди Каштру записав до свого активу Манор Соломон, який вийшов на заміну на 65-й хвилині. Після нічийного результату у Манчестері Шахтар посідає 2-е місце у групі С. 11-го грудня "гірники" проведуть вирішальний матч групового турніру проти Аталанти.

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