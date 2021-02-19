"Перший тайм провели добре, отримали перевагу. Чому не вдалося забити Соломону? Ми хотіли виграти командою, здобути перевагу. Вітаю наших гравців – вони здолали команду, яка 10 матчів не програвала і фантастично виступала у своєму чемпіонаті.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Гол Патріка – звичайно ж, награна комбінація. Далеко не завжди нам дають доводити все до кінця, але цього разу все вийшло. Вітаю всіх, хто докладає зусиль, щоб ця команад ставала сильнішою.

Щодо другого гола – ми не знаємо, що важливо чи не важливо у футболі. Залишається матч-відповідь. Зараз у нас перевага, але ми ще нічого не виграли. Авжеж, краще їхати додому з рахунком 2:0, ніж 1:0. Ми задоволені виконаною роботою, але ще нічого не гарантовано. Щонайменше 90 хвилин з Маккабі ще попереду", – резюмував Каштру у коментарі каналу "Футбол".

Шахтар здобув комфортну перемогу над Маккабі у Тель-Авіві