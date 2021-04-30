"Працюємо на те, щоб перемогти в наступному матчі. Відпрацьовуємо нашу структуру в обороні та наші макропринципи на гру.

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Дуже сконцентровані на тому, щоб досягти перемоги, знаючи, наскільки це важливо. Чемпіонат дався нам дуже складно, і зараз нам необхідно вирішити питання другого місця – зміцнити наші позиції і бути в кваліфікації Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Дніпро-1 проводить чудовий сезон – у них чудова, якісна гра в цьому році, футболісти високого рівня. Розуміємо, наскільки складним буде матч", – сказав Каштру для офіційного сайту "гірників".

Після 24-х турів Шахтар розташувався на другій сходинці, відірвавшись від Зорі на 4 очки.

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