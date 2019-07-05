Каштру розповів, у чому треба додати гравцям Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував нічию з Юрдінгеном (1:1) у контрольному матчі.

"Гру ми повністю контролювали. Найголовніше, що в перші 25 хвилин другого тайму ми показували хорошу гру, створили кілька моментів. Незважаючи на наш удар у поперечину в першому таймі, команда показала цікаві принципи.

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Грали під великою втомою, це принесло деякі проблеми. Це перший раз, коли більшість хлопців зіграли 90 хвилин. Це була цікава гра, щоб зробити певні підсумки і обговорити гравців у майбутньому.

Мені нецікаво обговорювати тактичну схему. Найцікавіше – динаміка гри. 4-4-2, 4-3-3 – це статично, цього не існує, в цьому немає динаміки. Команда показує себе досить цікаво, хочемо більшої реактивності", – сказав Каштру Футбол NEWS.

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