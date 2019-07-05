toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Каштру розповів, у чому треба додати гравцям Шахтаря

5 липня 17:36 549 Читать на русском
Каштру розповів, у чому треба додати гравцям Шахтаря
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував нічию з Юрдінгеном (1:1) у контрольному матчі.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 1
1
Юрдінген
13:00 05:07:2019
завершено
 

"Гру ми повністю контролювали. Найголовніше, що в перші 25 хвилин другого тайму ми показували хорошу гру, створили кілька моментів. Незважаючи на наш удар у поперечину в першому таймі, команда показала цікаві принципи.

Шахтар – Юрдінген – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Грали під великою втомою, це принесло деякі проблеми. Це перший раз, коли більшість хлопців зіграли 90 хвилин. Це була цікава гра, щоб зробити певні підсумки і обговорити гравців у майбутньому.

Мені нецікаво обговорювати тактичну схему. Найцікавіше – динаміка гри. 4-4-2, 4-3-3 – це статично, цього не існує, в цьому немає динаміки. Команда показує себе досить цікаво, хочемо більшої реактивності", – сказав Каштру Футбол NEWS.

Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону

blog_ava
Селезньов хоче розірвати контракт із Малагою
07:30
2168
Теги
Юрдінген Юрдінген Шахтар Шахтар Товариські матчі Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Юрдінген
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Нігерія
19:00
Камерун
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук