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Каштру: Шахтар готовий до відходу деяких гравців

20:51 638 Читать на русском
Каштру: Шахтар готовий до відходу деяких гравців
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу в рамках 18-го туру УПЛ проти Зорі (2:1) та розповів про можливі зміни у складі команди.

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
Марлос 83’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв
83’ Марлос

"Чи складніше грати із Зорею, ніж з Динамо? Різні матчі, різні тактичні моделі. Динамо грає з атакувальним півзахисником під нападником, Зоря грає з ромбом і двома форвардами. До того ж ми зустрічалися з ними в різні періоди чемпіонату. Це дуже хороші команди, вони посідають високі місця, борються за Лігу чемпіонів.

Зоря – Шахтар – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми відчуваємо себе стабільно, всі позиції закриті. Справа: Болбат, Бутко, Додо. Центральні захисники: Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Бондар. Зліва: Ісмаїлі та Сіпріано. Гравці є. У чемпіонаті ми це демонструємо.

У Лізі чемпіонів було завдання пройти в плей-офф, якщо не вийде – є Ліга Європи. За складом ми стабільні. Якщо деякі гравці покинуть наш клуб – керівництво до цього готове. На цю позицію знайдемо заміну. Але я впевнений в гравцях, вони мені подобаються, вони професіонали.

Наш виклик – показувати якісний футбол і хороший результат. Були моменти, де ми були кращими. На початку чемпіонату ми були кращими. Графік дуже щільний. Через це трохи втрачалось захисне та атакувальне ДНК. Зараз є пауза, щоб відновитися", – цитує Каштру офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Зорю (2:1) та збільшив відрив від переслідувачів до 16 очок.

Шахтар обіграв Зорю завдяки неоднозначному пенальті в центральному матчі УПЛ

blog_ava
Зоря – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:00
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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Луїш Каштру Луїш Каштру Зоря - Шахтар Шахтар Шахтар
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