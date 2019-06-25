toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Каштру розраховує на Сіпріано – гравець може розпочати сезон на незвичній позиції

08:00 380 Читать на русском
Каштру розраховує на Сіпріано – гравець може розпочати сезон на незвичній позиції
Маркіньйос Сіпріано / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано, скоріш за все, залишиться у команді цього літа.

Маркіньйос Сіпріано може розпочати новий сезон на позиції лівого захисника, про що свідчать тактичні напрацювання нового головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

Бондар та Сікан вирушили на збори з Шахтарем – Каштру не взяв кількох гравців

Нова тактична розставновка гравців потрапила в кадр відео на офіційному YouTube-каналі Шахтаря.

За цією схемою можна припустити, що Каштру має намір продовжити довіряти Сергію Болбату позицію правого захисника, а не вінгера. На протилежному фланзі португалець спробує награвати вінгера Маркіньйоса Сіпріано. Хавбек Дентінью, який завершував минулий сезон в нападі, продовжить грати на цій позиції.

Нагадаємо, у донецького Шахтаря заплановані два контрольні матчі на тренувальному зборі у Німеччині – проти Лудогорця (26 червня) та ЦСКА Софія (30 червня).

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Визначилися усі півфіналісти Євро-2019 U-21
00:30
1337
Теги
Маркіньйос Сіпріано Маркіньйос Сіпріано Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори
    Світ — 24 черв953 Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори
3
дн
:
13
год
:
8
хв
Венесуела
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук