Каштру розраховує на Сіпріано – гравець може розпочати сезон на незвичній позиції

Півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано, скоріш за все, залишиться у команді цього літа.

Маркіньйос Сіпріано може розпочати новий сезон на позиції лівого захисника, про що свідчать тактичні напрацювання нового головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

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Нова тактична розставновка гравців потрапила в кадр відео на офіційному YouTube-каналі Шахтаря.

За цією схемою можна припустити, що Каштру має намір продовжити довіряти Сергію Болбату позицію правого захисника, а не вінгера. На протилежному фланзі португалець спробує награвати вінгера Маркіньйоса Сіпріано. Хавбек Дентінью, який завершував минулий сезон в нападі, продовжить грати на цій позиції.

Нагадаємо, у донецького Шахтаря заплановані два контрольні матчі на тренувальному зборі у Німеччині – проти Лудогорця (26 червня) та ЦСКА Софія (30 червня).

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