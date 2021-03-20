"УПЛ і єврокубки – це два абсолютно різні змагання. Ми чудово розуміємо, що чемпіонат ніяк не пов'язаний Лігою Європи.

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Ми продовжимо йти своїм шляхом, будемо боротися за титул, постараємося стати чемпіонами. Це важко, але все можливо. Важлива не лише наша робота, також потрібно, щоб суперник забезпечив нас певним бонусом. Ми знаємо, що чемпіонат буде дуже важким, але постараємося завершити сезон на першому місці", – запевнив Каштру в коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що наразі Динамо випереджає "гірників" на 4 очки. Очна зустріч грандів запланована на 22 тур, базова дата матчу – 17 квітня.

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