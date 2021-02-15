"Ми прекрасно знаємо, що єврокубкові матчі відрізняються від чемпіонату. Наше майбутнє, наступний матч ніколи не будуть залежати від зустрічі, яку ми завершили. Коли гра закінчується – для мене ця тема повністю закривається. Ми концентруємося на наступному матчі.

Парад втрачених можливостей Шахтаря у відеоогляді матчу проти Колоса

Тому ніщо не взаємопов'язане. У Лізі Європи ми постараємося провести хорошу кампанію, постараємося бути на правильному шляху, з такою ідеєю приїдемо в Тель-Авів, щоб досягти хорошого результату і пройти далі

Наша мотивація – це щось постійне, що ми намагаємося передати нашим гравцям. Це те, що з ними протягом життя і кар'єри. Це дуже хороші гравці, у них великі індивідуальні можливості, як і колективні. Ми вийдемо на успішний шлях і зможемо дістатися до нашої мети – до фіналу", – заявив Каштру для ТК Футбол.

Нагадаємо, Шахтар позмагається з Маккабі Тель-Авів в рамках 1/16 фіналу ЛЄ, перша зустріч суперників відбудеться вже 18 лютого, початок о 22:00.

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